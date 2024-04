Sentierone, in Brianza sta per nascere un nuovo cammino

Un nuovo cammino di 7 chilometri, dal Lago Nord al Parco di Monza, passando per la Piana del Novale, la Roggia San Martino e il Parco Superga: nella Brianza Centrale sta per nascere il Sentierone.

Mercoledì 16 aprile, i sindaci di Paderno Dugnano, Nova Milanese e Muggiò, insieme al Presidente del Grubrìa (ente promotore dell'iniziativa) hanno firmato il protocollo d'intesa per la realizzazione del cammino, che consentirà a residenti e visitatori di passaggiare e pedalare nel mezzo della natura brianzola. La zona del Lago Nord di Paderno Dugnano, la Piana del Novale a Nova Milanese e il Parco Superga a Muggiò verranno collegati da un percorso che, attraverso l’alzaia del Villoresi, giungerà fino al Parco di Monza.

Il Sentierone, che così si chiama in onore di una vecchia strada campestre che collegava i tre comuni, verrà nei prossimi due anni. L'idea è che sia pronto per fine 2025, così da regalare presto alla comunità la possibilità di vivere il territorio in modo piacevole e sicuro.