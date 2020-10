Dal 16 al 22 novembre si soggiorna gratis in molti b&b italiani

Sono ormai 11 anni che, ogni novembre, si tiene in Italia la Settimana del Baratto: i B&B presenti su settimanadelbaratto.it aprono le loro porte ai viaggiatori in cambio di beni o servizi. C'è un po' di tutto: ci sono b&b che chiedono servizi (video e foto professionali, messa in posa di rivestimenti, potatura del giardino, pittura), altri che chiedono in cambio soggiorni in altre strutture, altri ancora che che chiedono oggetti di vario tipo (costruzioni Lego, tessuti tecnici per abbigliamento sportivo, prodotti biologici per la casa).

Collegandosi al sito Lasettimanadelbaratto.it, è possibile fare una ricerca sia per servizi richiesti che per la zona di proprio interesse: si inserisce la propria richiesta di prenotazione (date comprese tra il 16 e il 22 novembre, numero di persone, servizio/prodotto offerto) e si attende la risposta del b&b.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In Lombardia, diverse strutture hanno aderito all'iniziativa: