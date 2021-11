Settimana del Baratto, i b&b che aderiscono a Monza e provincia

Dal 15 al 21 novembre torna in Italia la settimana del baratto. In cosa consiste? Nella possibilità di barattare i tuoi prodotti o servizi con soggiorni gratis nei b&b di tutto il Paese.

Le strutture aderenti, dalla Val d'Aosta alla Sardegna, hanno inserito sul sito www.settimanadelbaratto.it i loro desideri, appartenenti alle seguenti categorie:

musica, film, video

libri e fumetti

computer e accessori

abbigliamento e accessori

foto e video

vacanze e viaggi

food & drink

giochi

telefonia

arredamento

auto e moto

servizi e prestazioni

collezionismo

miscellanea

Ci sono b&b che offrono soggiorni gratis in cambio di foto professionali, di piccoli lavori di manutenzione, di prodotti tipici. E ci sono viaggiatori che propongono i loro servizi.

In provincia di Monza hanno aderito alla Settimana del Baratto:

il b&b Dell'olmo di Biassono, che valuta offerte di baratto tutto l'anno in cambio di prodotti tipici, mobili da restaurare, soggiorni, quadri su tela, murales con rappresentata una moto, cornici in argento, sedie per giardino, sito web

Bed and Blue di Limbiate, che valuta proposte di baratto

Per chi si volesse regalare un soggiorno gratis poco lontano da Monza, il b&b Il pescatore a Iseo valuta offerte di baratto tutto l'anno (in cambio di elettrodomestici, lavori di idraulica ed elettricità, lavori di giardinaggio e di imbiancatura, mobili), mentre il Meublè Rosalpina vi Valdidentro cerca prodotti enogastronomici tipici. Tirano Eco Rooms, in centro a Tirano, valuta proposte di baratto. L'Orto di Balù a Bienno (Brescia) scambia soggiorni gratis con altri soggiorni e con piante da giardino, mentre Da Beatrice a Sirmione valuta proposte.