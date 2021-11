A Desio si può "pilotare" un Boeing 737

Si chiama SimForTraining, e si trova in via Vincenzo Monti 74 a Desio, la nuova attrazione della Brianza. Qui, il pilota Giacomo Pipitone e la moglie Daniela Guerin, hanno ricreato la cabina di pilotaggio di un Boeing 737. Una cabina che, in scala 1:1, è identica all'originale. E permette a tutti, grandi e piccini, di giocare a fare i piloti.

Aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 23.00, su prenotazione, SimForTraining è un simulature unico nella zona, col suo massimo realismo e la riproduzione perfetta di ogni dettaglio (lo schermo è a 220°). Ecco dunque che è l'ideale non solo per chi vuole divertirsi, ma anche per i piloti professionisti che vogliono esercitarsi con decolli e atterraggi, fasi di crociera ed emergenze. È infatti possibile prenotare il simulatore di volo per amatori e per professionisti. Nel primo caso si potrà scegliere tra "volo" panoramico, adrenalinico o in emergenza, da sperimentare al fianco di piloti professionisti. Nel secondo caso si avranno a disposizione istruttori qualificati, una componentistica d'alto livello e corsi personalizzati.

Il costo per gli amatori? 119 euro per un'ora di volo con un pilota professionista, 89 euro per un'ora di volo Simmer Esperti.