Tre spiagge di montagna, per scappare dalla calura

Quando il caldo diventa insopportabile, ma non si può andare al mare e alla piscina si preferisce un contesto più naturale (e possibilmente meno costoso), ci si può rifugiare sulle spiagge... di montagna!

Senza fare troppa strada, diverse sono le mete fresche che si possono raggiungere in giornata, per regalarsi una pausa dal caldo facendo il pieno di bellezza. Ecco tre idee.

Lago di Cassiglio

Il lago di Cassiglio prende il nome dall'omonimo borgo della Val Stabina, in Alta Val Brembana. Di origine artificiale (è stato creato grazie alla diga della centrale Enel), il laghetto è perfetto per un bagno rinfrescante e per un pic-nic. Al suo fianco si trova infatti un ampio prato che prosegue lungo il fiume, ed è attrezzato con panchine, tavoli e barbecue all'ombra degli alberi. Il parcheggio è molto grande ma, per accedere alla zona del lago, è necessario acquistare un pass (1,50 € per le moto, 2,50 € per le auto).

Lago di Carona

Un altro lago artificiale, sito anch'esso in Alta Val Brembana, è il lago di Carona. Grazie ai suoi 1100 metri d'altitudine, è accarezzato da una leggere brezza alpina che farà dimenticare almeno per un po' il caldo della città. Qui sono presenti terrazze attrezzate in legno per prendere il sole, ma anche piccole cascatelle e spazi gioco per i più piccoli. E, poco lontano dal lago, c'è lo splendido borgo di Pagliari con le sue case in pietra locale e i tetti d'ardesia, capace di regalare uno straordinario tuffo nel passato.

Fondi di Piazza Brembana

Laddove un tempo si trovavano forni e mulini, sorge oggi la zona di Fondi. Lungo il fiume Brembo, l'antica "piscina" dei nonni, si trovano grandi prati con tavoli, panchine e barbecue, in cui rilassarsi tra un bagno e l'altro. Ma, volendo, si può anche fare un salto nella storia visitando i ruderi dell'antico mulino e la Cappelletta dei Morti dei Fondi, i cui affreschi ricordano le persone scomparse durante le pestilenze.