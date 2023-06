Le 10 spiagge libere più belle del Lago di Como dove rinfrescarsi (senza pagare)

Dopo questo periodo di temporali e piogge l'estate sembra essere arrivata. Ma per chi dovrà ancora attendere per le tanto sospirate ferie, una valida alternativa per trovare refrigerio può essere il lago di Como. Da Monza i chilometri da percorrere sono davvero pochi e si potrà avere un assaggio di vera estate con una gita fuori porta, andata e ritorno in un giorno.

Il Lago di Como può vantare ben 170 chilometri di coste. Ma se non si vuole trascorrere tutta la giornata in uno dei tanti lidi attrezzati e si preferisce fare un bagnetto in libertà gratuitamente ecco le migliori spiagge. Si raggiungono via terra ma anche in barca. Ricordiamo comunque di non sottovalutare mai le acque del lago che nascondono sempre molte insidie e di seguire sempre le regole del bagnante. Ecco allora, come ci spiegano anche i colleghi di QuiComo, le migliori spiagge da raggiungere.

1 - Careno

Raggiungibile attraverso la provinciale Lariana, la spiaggia si trova poco prima del Comune di Nesso. Dalla strada si scende a piedi fino a riva attraversando l'incantevole paesino di Careno. Piccola e accogliente, lontana dalle classiche rotte turistiche, la spiaggia di Careno è molto amata dai ragazzi più giovani e dalle famiglie.

2 - Bellagio

La località è quella di San Giovanni ed è certamente una delle più affascinanti per la sua posizione privilegiata. La spiaggia di San Giovanni sorge a fianco di Villa Melzi, a due passi da Bellagio e gode di una vista incredibile proprio dove le due sponde si riuniscono. Sulla spiaggia sorge un comodo chiosco e a lago sono posizionate piattaforme per i tuffi.

3 - Lenno

Molto apprezzata dai turisti estivi che desiderano trascorrere le giornate di relax nelle acque del lago. La spiaggia di Lenno è caratterizzata da una zona di spiaggia libera con sabbia, adatta anche per il campeggio e da una zona di spiaggia attrezzata con sassi e rocce, caratterizzata dalla presenza di stabilimenti, ristoranti, bar e locali notturni. Entrambe le spiagge di Lenno sono raggiungibili comodamente in auto in quanto vi sono diversi comodi parcheggi.

4 - Sorico

Questa località è situata sulla costa più settentrionale del Lago di Como, subito dopo Gera Lario. L'aspetto della spiaggia di Sorico è ampio e spazioso, la profondità delle acque costituisce tra l'altro un luogo ideale per praticare sport come le immersioni subacquee. Ma si adatta molto bene anche per il nuoto e la pesca sportiva. Luogo selvaggio e al tempo stesso molto affascinante.

5 - Colico

Colico è la località che ha la migliore esposizione dal punto di vista del vento e delle correnti d’aria, per questo motivo costituisce uno dei luoghi del Lago di Como preferiti degli sportivi che sfruttano questo elemento naturale per veleggiare. La spiaggia di Colico, oltre ad essere utilizzata per il classico turismo balneare, rappresenta il punto di partenza per spiccare il volo con il parapendio o per sorvolare il lago con il kite surf o il wind surf.

6 - Cremia

Qui troviamo la spiaggia di San Vito, un altro luogo molto apprezzato da tutti: sportivi, famiglie, ragazzi. Tra l'altro alle sue spalle troviamo una bellissima pista ciclabile che collega diversi paesi di questa zona del Lago di Como. Una spiaggia lunga e stretta facilmente raggiungibile e dove tutto è a portata di mano, anche ottimi ristoranti per una magnifica pausa pranzo in riva al Lario.

7 - Griante

A metà strada tra Tremezzo e Menaggio, proprio di fronte alla punta di Bellagio, troviamo la spiaggia di Griante. Un tratto lungo e sassoso molto conosciuto, con accesso assolutamente libero, dove volendo è anche possibile noleggiare lettini e ombrelloni ma anche affittare canoe. A disposizione anche un bar.

8 - San Siro

Nel territorio di San Siro, nella parte settentrionale dell sponda occidentale del Lago di Como, la lunga e stretta spiaggia di San Siro, si raggiunge comodamente a piedi. Sassosa e riparata dal sole da qualche albero si trova poco distante dalla spiaggetta di Rezzonico a pichi passi dal suo noto Castello.

9 - Onno e Vassena

Scendendo da Bellagio e correndo lungo la strada provinciale del lago che porta verso Lecco, si arriva alla spiaggia di Onno. Qui troviamo fino a Vassena un tratto di spiagge davvero selvagge con una vegetazione davvero rigogliosa. Lasciata l'auto queste lunghe spiaggette si raggiungono comodamente a piedi offrendo panorami incredibili.

10 - Lierna e Bellano

Ancora in provincia di Lecco, ma nella riva opposta, tra Mandello del Lario e Varenna, troviamo invece a Lierna la spiaggia Riva Bianca. Un altro splendido anfiteatro naturale che si affaccia sul lago di Como in un tratto di acque cristalline nella parte più antica del borgo denominata Castello di Lierna. Sassi bianchi e tratti erbosi. Da scoprire. A quattro chilometri da Varenna, nei pressi di Bellano, quindi ancora nella sponda lecchese del Lago di Como, troviamo un altro luogo davvero incantevole: la spiaggia di Oro. Pubblica e naturale, sorge sulla strada che porta a Dervio.