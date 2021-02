Una spilla per dire "Io sono vaccinato": l'iniziativa in Brianza

Una spilla per dire: "Io sono vaccinato".

È l'idea avuta dalla Asst Brianza, che ha deciso di realizzare 7mila spillette destinate soprattutto agli operatori sanitari. Uomini e donne che, nelle scorse settimane, hanno ricevuto la prima dose del vaccino. E che nei prossimi giorni si sottoporranno al richiamo, così da essere protetti definitivamente dal Covid-19.

Le spille riportano il logo dell’Asst, il claim “Io sono vaccinato” e il richiamo al tema e all’immagine della campagna nazionale (“L’Italia rinasce con un fiore”).

Intanto, in Lombardia, il Ministero della Difesa ha annunciato l'attivazione di 27 punti drive through per la somministrazione dei vaccini. “Quella che ci vede impegnati non è una corsa a chi è più bravo o capace, semplicemente occorre fare presto perché ogni minuto che perdiamo equivale a una persona che muore. Di morti per questa emergenza, l’Italia ne ha già avuti troppi. Dobbiamo fare presto e bene” ha detto Bertolaso, consulente del presidente della Regione Lombardia e responsabile della campagna di vaccinazione anti-covid in Lombardia.