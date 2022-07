Anche in provincia di Monza le stazioni di servizio parlano in dialetto

Oltre 1.700 Eni Live Station in tutta Italia parlano nel dialetto del luogo in cui sono dislocate. E la provincia di Monza non fa eccezione.

“Operazione in corso, attendere prego”, “Rifornirsi all’erogatore 1”, “Se hai una carta punti utilizzala ora” sono alcuni dei messaggi vocali che i clienti delle stazioni di servizio Eni possono sentire in dialetto (il distributore pronuncia frasi come "Metteg denter i danè o i carta").

Perché questa scelta? Eni ha deciso di avviare questa iniziativa in quanto forte sostenitrice della lingua vernacolare come fulcro delle tradizioni. Quelle che contraddistinguono i territori e che contribuiscono a creare un senso di appartenenza, offrendo spesso espressioni capaci di esprimere leggerezza, ironia e immediatezza. Espressioni, queste, che vengono utilizzate con disinvoltura in famiglia e nei contesti informali dalla maggior parte degli italiani. Perché un saluto detto in dialetto brianzolo fa nascere un sorriso, anche mentre si fa rifornimento.

Dove si trovano le stazioni Eni che parlano in dialetto?