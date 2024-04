Le due stelle dell'Inter sono comparse anche sulla strada monzese

L’anno scorso i festeggiamenti non ci sono stati. Aveva “vestito” il suo distributore di benzina di via Boito coi colori nerazzurri ma quella finale contro il Manchester City era andata male. Questa volta ha preferito aspettare la vittoria e poi “imprimerla” sull’asfalto proprio all’ingresso della sua area di servizio.

Succede a Monza nell'area di servizio di Angelo Rocco, grande tifoso dell'Inter dove sull’asfalto sono comparsi un grande scudetto con le due stelle conquistate dai campioni d’Italia e sul tabellone tutto colorato di neroazzurro c'è scritto quel numero 20 che ha permesso all’Inter di cucire sulla sua maglia la seconda stella. Il benzinaio, presente in città da oltre 30 anni, ha condiviso il suo originale modo di celebrare i 20 scudetti con un post sul gruppo Facebook “EasyMonza” dove qualche cliente dal cuore calcistico diverso dal suo è rimasto risentito.

Il distributore di Angelo Rocco era già finito sui social, ma non per la passione calcistica del proprietario. A settembre 2022 proprio in questo distributore si era fermato un automobilista d'eccezione. Charles Leclerc, pilota della Ferrari, prima di rientrare a casa dopo il Gran Premio di Monza lo scorso 11 settembre si era fermato a far rifornimento proprio in via Boito. Ad immortalarlo era stato un tifoso e le immagini anche questa volta erano subito finite sui social.