Una piccola storia di Natale tra le strade di Monza: il portafoglio ritrovato e il dono

Una piccola ma significativa storia, che di questi tempi vale la pena raccontare, è accaduta a Monza circa un mese fa. A raccontare l'episodio è Giulia, la madre di uno dei protagonisti, e lo fa con un post sul famoso gruppo social Sei di Monza se...

"All'incirca un mese fa, mio figlio di rientro dalla passeggiata serale con il cane ha trovato un portafoglio per terra. Rientrato a casa tutto agitato, pareva aver rinvenuto un tesoro. Tale era per il proprietario, soprattutto per i documenti. L'indomani lui doveva andare a scuola, pertanto sono dovuta andare io a consegnare il portafoglio ai vigili. Fin qui tutto nella norma. Ieri pomeriggio appena rientrata da lavoro, suona il campanello, mi stavo cambiando ma vado a rispondere. Era il proprietario del portafoglio che voleva ringraziarmi. Purtroppo il citofono si è spento e mentre mio figlio correva fuori per avvisare il signore, una volta arrivato era già andato via. Nel frattempo aveva messo nella cassetta della posta un biglietto di ringraziamento con una ricompensa. Se qualcuno lo conosce, gli riferisca che mi è dispiaciuto non poterlo ringraziare di persona e che non doveva disturbarsi. Auguro a lui e alla sua famiglia un sereno Natale". Il biglietto è firmato e sicuramente, dato anche le molte condivisioni e i tantissimi commenti delle persone sotto il post, Giulia sarà riuscita a trovare il signore che ha lasciato a lei e a suo figlio il biglietto.