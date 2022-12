Nella storia del Santuario di Rancate c'è anche un'apparizione della Madonna

Il Santuario di Rancate, così come è noto il Santuario della Madonna dei Miracoli di Triuggio, fu costruito laddove un tempo apparve la Madonna.

Si racconta che, nel 1507, la Vergine apparve a due bambini. E che uno di questi, in origine sordomuto, cominciò a parlare propro per raccontare la Celeste Apparizione. La cappella rurale costruita in onore della Madonna, tuttavia, si rivelò ben presto troppo piccola per soddisfare le esigenze dei fedeli. Da qui la decisione di costruire un vero e proprio santuario, concluso nel 1599 e proclamato parrocchia nel 1606.

Oggi noto come "Chiesa Museo", il Santuario ospita numerosi gioielli artistici. Tra le opere che si possono ammirare vi è la pala d’altare che raffigura la Madonn, e vi sono gli episodi biblici affrescati da un giovane Andrea Appiani nel 1785 sulla volta della navata centrale. E poi le tele di Bartolomeo Roverio, gli stucchi del ticinese Giocondo Albertolli, e le tele tardo-cinquecentesche di grande dimensioni.