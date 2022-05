Gita fuori porta: alla scoperta della strada percorsa da James Bond

Il 26 maggio è il giorno della riapertura della Strada della Forra, definita da Winston Churchill come l’ottava meraviglia del mondo.

A circa due ore d'auto da Monza, è la meta ideale per un'insolita gita fuori porta. Perché si chiama così? Perché attraversa la forra scavata dal torrente Brasa, a Tremosine del Garda (in provincia di Brescia). Si tratta di un'opera incredibile, soprattutto per il periodo in cui è stata realizzata. Progettata e immaginata da Arturo Cozzaglio, promossa da Monsignor Giacomo Zanini e da Don Michele Milesi, venne regolamentata attraverso un’apposita legge che stabilì la divisione del costo: il Governo avrebbe finanziato metà dell’opera, un quarto la Provincia e il resto il Comune.

I lavori iniziarono nel 1908 e durarono oltre 4 anni, con maestranze specializzate nelle opere di mina provenienti soprattutto da Serle. Fu aperta il 18 maggio del 1913: tantissime auto e persone si riversarono a percorrerla, arrivando da tutta la provincia. Il corrispondente della Frankfurter Zeitung, venuto dalla Germania, la definì come la strada più bella del mondo.

Per raggiungere la strada è necessario salire dalla strada statale Gardesana oppure arrivarci in discesa dal borgo Pieve. Il consiglio? Passare dalla SP38 anche di sera, quando è ancor più suggestiva grazie alla scenografica illuminazione del punto più stretto. La vista mozzafiato sul Lago di Garda vi accompagnerà per tutto il percorso.

La strada della Forra, del resto, è famosa anche oltreoceano. La troviamo in "Quantum of Solace”, trasformata in sfondo per l'inseguimento mozzafiato tra l’Aston Martin DBS di James Bond / Daniel Craig e una Ford GT40. Non solo. Tanti sono gli spot televisivi girati qui: Bmw, Mercedes, Ferrari, la Seat Leon con testimonial il motociclista Loris Capirossi. E poi i videoclip, da “Comunque Andare” di Alessandra Amoroso a “Due ali” di Frah Quintale.

La Strada della Forra può essere percorsa anche a piedi, partendo da Piave e scendendo lungo il sentiero del Porto.