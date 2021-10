L'ultimo weekend di settembre, a Seregno, è stata inaugurata la prima distilleria della Brianza.

Strada Ferrata, questo il suo nome, affonda le sue radici nel mondo della birra. L'ideatore del progetto è Agostino Arioli, tra i pionieri della birra artigianale in Italia e fondatore nel 1996 del Birrificio Italiano. Benedetto Cannatelli è alla guida - insieme a Railroad Brewing Co. - di un birrificio artigianale fortemente radicato nel territorio. Sono loro (insieme a Marco Giannasso, proveniente dal mondo di Unionbirrai e fondatore della Draco's Cave) l'anima di Strada Ferrata, una distilleria che intende reinventare il mondo dei distillati attraverso i suoi due prodotti must: il whisky e il New Make (un distillato italiano di cereali, puro o aromatizzato).

Grazie alla loro esperienza da birrai, i tre utilizzano orzi di carattere coltivati e maltati in Italia e lieviti da birra per ottenere una distillazione guidata da gusto e creatività. "Quello che ci distingue è l'attenzione che mettiamo sul fermentato di cereali (wash) derivata dalla nostra lunga esperienza da birrai e dalla approfondita conoscenza di lieviti, malti e fermentazioni" si legge sul sito di Strada Ferrata. "Fare New Make e whisky all’italiana per noi significa questo: riscrivere le regole e aprire la strada a un approccio radicalmente nuovo di fare e vivere la distillazione".

L'obiettivo? Sfidare il pensiero comune e riportare l’attenzione su un wash di altissima qualità, per creare eccellenti New Make puri o aromatizzati e complessi whisky invecchiati. I primi whisky made in Seregno arriveranno nel 2024.