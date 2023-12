Stress da riordino: come pulire senza fatica dopo i pranzi e le cene delle feste

"Christmas fatigue": questo il nome della sensazione di stanchezza estrema, fisica e mentale, che si può vivere durante il periodo delle feste. Al Natale, e ai giorni successivi, si arriva dopo un anno di lavoro, e dopo settimane o giorni di corse tra i negozi per regali e spese alimentari. E se il New York Post ha analizzato il fenomeno raccontando di un 82,2% di americani stressati per le feste, in Italia a parlarne è stato il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi.

L'importanza di chiedere aiuto

Natale e Santo Stefano sono ormai passati, ma è già tempo di pensare al Capodanno e all'Epifania. Ami cucinare, e hai programmato cene e pranzi a casa tua? Decidi per tempo il menù, e chiedi aiuto ai tuoi ospiti: incarica ognuno di preparare una portata, in modo da non dover essere tu ad occuparti di tutto.

Riordina subito

Prepararsi per l'arrivo degli ospiti richiede una meticolosa organizzazione: ogni utensile impiegato (posate, taglieri, pentole, ciotole o robot da cucina) deve essere immediatamente lavato e riposto dopo l'uso. Nel caso in cui si disponga di abbastanza stoviglie per riempire una lavastoviglie, tanto meglio; in caso contrario, la pulizia a mano è altrettanto valida. Una rapida sistemazione consentirà di avere più spazio a disposizione, utile per appoggiare le pietanze pronte e quelle che verranno consegnate dagli ospiti. Presta attenzione anche alla gestione dei rifiuti: è fondamentale organizzarli in sacchetti appositamente predisposti e suddivisi, seguendo le norme della raccolta differenziata.

Punta sulla collaborazione

Quando il pranzo o la cena sono cominciati, fatti aiutare: chiedi a due persone di portare le pietanze in tavola, e di sparecchiare in vista della portata successiva. Organizza dunque le stoviglie sporche, suddividendole sul piano di lavoro per tipologia. Se qualche pentola o padella è particolarmente incrostata, raschiala subito con una spugnetta abrasiva oppure mettila a mollo in un grande recipiente. A metà pasto, carica la lavastoviglie e falla partire. Una volta finito di mangiare, raccogli gli avanzi riutilizzabili e mettili in un recipiente con chiusura ermetica, e butta via tutti i rifiuti. Alle pulizie vere e proprie, pensa il giorno successivo.