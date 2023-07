Superluna del Cervo, a che ora vederla

Lunedì 3 luglio è il giorno (o meglio la sera) della Superluna del Cervo.

Tempo permettendo, la si potrà vedere sopra il cielo di Lombardia a partire dalle 20.37. Perché si chiama così? Secondo alcune fonti, a soprannominarla furono i nativi americani: a luglio le corna dei cervi maschi raggiungono le massime dimensioni e, secondo la leggenda, possono essere grandi a tal punto da oscurare la luce della luna. Ciò che è certo è che la luna questa notte sarà più grande e luminosa del solito, poiché si troverà a 360.149 anziché 348.000 km dalla Terra.

Di tutto il 2023, la Superluna del Cervo è la prima superluna ma anche la luna piena più meridionale (e, dunque, quella che si alzerà di meno sull'orizzonte italiano).

Quando alzare il naso all'insù per vederla? Alle 20.37 sarà più grande del 5,8% mentre il punto di massimo plenilunio è previsto per le 00.39. Per godersela al meglio è consigliabile trovare un prato, un giardino o comunque un'area priva di inquinamento luminoso rivolta a est.