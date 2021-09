Trova 15mila euro nella cassa continua della banca e li restituisce, il bel gesto del tabaccaio

Luigi Guadagna, titolare di una storica tabaccheria di Carate Brianza, si è reso protagonista di uno splendido gesto. Dopo aver trovato 15mila euro in contanti, nella cassa continua della banca in cui si era recato a prelevare, li ha portati ai carabinieri. Desideroso che, quei soldi, tornassero al loro proprietario.

"Non mi aspettavo questo clamore" ci ha confessato Guadagna, raggiunto all'interno della tabaccheria di via Donizzetti. "Ho fatto quello che tutti dovrebbero fare. Un gesto normale, dettato dalla volontà di mettere in sicurezza i guadagni d'un uomo che, come me, lavora ogni giorno". Il legittimo proprietario della somma, rintracciato dai carabinieri, è poi passato in negozio per ringraziare il tabaccaio.

Il meccanismo della cassa continua si era inceppato, con ogni probabilità: la fessura che inghiotte le cassettine per il deposito è infatti a misura, e l'astuccio era piuttosto gonfio perché pieno di contanti. Presumibilmente, al momento del versamento, si era dunque bloccato. Con un coltellino svizzero, il tabaccaio lo ha liberato e poi portato ai carabinieri. Segnando così il lieto fine della storia.