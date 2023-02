Tale e Quale Show: il vincitore è Roy Paladini, barista a Desio

Roy Paladini, 44 anni, ha trionfato al popolare programma di Rai 1 "Tale e Quale Show". Una vittoria, la sua, che ha in sé un po' di Brianza. Roy, nato a Milano da genitori pugliesi, lavora come barista a Desio.

Frontman della band Jackson One, ha conquistato tutti con la sua imitazione di Michael Jackson. Cantando e ballando in maniera impeccabile, ha battuto di due punti Francesco Pasculli (Luciano Ligabue), mentre al terzo si è classificato Michele Carovano (Vasco Rossi). "Non ci credo, non mi sembra ancora vero" ha detto dopo la proclamazione. "Ha vinto la musica di Michael Jackson in Italia, una cosa impossibile da fare perché bisogna imitare cantando davvero bene".

Da sempre fan di Michael Jackson, tanto da farlo spesso rivivere nelle sue esibizioni, Roy Paladini ha partecipato in passato a "Un momento di gloria" di Mike Bongiorno, "Italia’s Got Talent" e "Caduta Libera".

La vittoria, l'ha dedicata al figlio Leon.