"Totò sei leale?": il video del test di onestà del custode allo scoiattolo diventa virale

“Caro Totò vediamo se sei onesto o sei un disgraziato delinquente”. Inizia così il simpatico test di onestà che Mimmo l’egiziano - il custode monzese più famoso d’Italia salito alla ribalta delle cronache per aver fatto arrestare oltre una trentina tra ladri e truffatori - fa allo scoiattolo che vive nel giardino del condominio un originale test di onestà.

Protagonista lo scoiattolo che ha chiamato Totò, che ormai è diventato un amico. Totò si avvicina a Mimmo e prende direttamente dalle sue mani le noccioline. Questa volta Mimmo posa sul tappeto d’ingresso della palazzina dove lavora (nel quartiere Cazzaniga) 2 banconote (una da 10 e una da 20 euro) e una grossa noce. Totò, che ormai è di casa anche nell’androne dell'elegante palazzina, si avvicina: Mimmo lo invita a scegliere: “Cosa prende Totò: le banconote o la noce?’”. Dopo qualche titubanza Totò afferra velocemente la noce e scappa nel giardino per mangiarla tranquillamente. “Bravo Totò sei onesto come il tuo padrone, non sei disgraziato. Ma delinquente lo stesso”, ha detto ridendo il custode più amato dai monzesi. Il tutto ripreso col teleonino e postato sui social. Un video che, naturalmente, è diventato virale.