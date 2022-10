I Maneskin scelgono Villa Tittoni a Desio per il video di "The Loneliest"

Nei giorni scorsi le voci si erano rincorse: si vociferava che i Maneskin avessero scelto Villa Tittoni a Desio per girare il video del loro nuovo singolo. L'amministrazione cittadina aveva parlato genericamente della presenza di una rock band all'interno della villa, dal 27 al 29 settembre. E, su Facebook, si leggeva: "il Parco comunale di Villa Tittoni sarà chiuso da oggi 27 settembre al 29 settembre compreso".

A inizio ottobre, i Maneskin hanno poi condiviso sui loro profili social preview di "The Loneliest". Video dalle atmosfere dark, in cui i quattro musicisti - tutti vestiti Gucci - si muovono all'interno di un parco sotto la pioggia. In molti hanno riconosciuto Villa Tittoni, in quelle ambientazioni. Una location da sempre corteggiata da registi e videomaker.

"Siamo stati contattati dalla produzione che chiedeva la possibilità di utilizzare Villa Tittoni e il Parco comunale per girare il nuovo video di un gruppo musicale. Queste sono opportunità che ci permettono di promuovere il nostro territorio e valorizzare l’identità della città e del suo patrimonio artistico e culturale, non solo a livello locale, ma anche nazionale" hanno commentato il sindaco Simone Gargiulo e l’assessore agli Eventi Andrea Civiero.