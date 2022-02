Su TikTok ci sono contenuti che aiuterebbero a salvaguardiare l'ambiente

TikTok è un'app ormai nota, per motivi ludici ma anche (e sempre di più) per motivi di marketing e comunicazione. Tuttavia, oltre che mostrarci gag di balletti e scherzose scene di vita quotidiana, sembra che faccia molto di più. Ad esempio, aiutare le persone a salvaguardare l’ambiente.

Come fa TikTok a salvaguardare l'ambiente?

La notizia arriva da uno studio della Curtin University di Perth, Australia, e riguarda i video Asmr. I contenuti Asmr, acronimo di Autonomous Sensory Meridian Response e presenti in rete ormai da anni, hanno lo scopo di creare nell’ascoltatore un senso di rilassamento e sedazione attraverso gli stimoli sonori.

Lo studio condotto presso l’università australiana dimostrerebbe come, il profondo ascolto dei contenuti Asmr, provochi nei soggetti interessati uno stimolo ad assumere comportamenti a favore della salvaguardia dell'ambiente. Questo grazie alla risposta autonoma del meridiano sensoriale.

Ma cosa contengono i video Asmr? Conosciuti ormai da tempo per la loro presenza su YouTube, questi contenuti pare vengano maggiormente apprezzati su TikTok in quanto più brevi e immediati rispetto a quelli trasmessi dalla piattaforma californiana.

Tra i video Asmr con maggiori visualizzazioni troviamo il picchiettio delle unghie su una superficie di plastica, piuttosto che lo sfregamento di una pellicola su un microfono, lo sfregamento di due oggetti in legno, o frasi sussurrate sottovoce.

La professoressa Dora Marinova, impegnata in prima linea nello studio della Curtin University, ha dichiarato che l’esito ottenuto, anche se ancora in fase sperimentale, potrebbe proiettare le indagini svolte verso dei risultati più ampi e concreti su come l’Influenza dei suoni Asmr aiuti la popolazione nella lotta contro il cambiamento climatico.