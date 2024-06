Apre "l'isola tropicale" con la spiaggia bianca e l'acqua trasparente in Brianza

Un'oasi tropicale con acqua cristallina dove tuffarsi e sabbia bianca. In Brianza arriva un angolo di paradiso tropicale. Artificiale ovviamente. Ma una location tutta estiva dove trovare refrigerio nelle giornate calde d'estate e dove trascorrere qualche ora di relax e divertimento. Soprattutto per i più piccoli.

Dopo la novità dell'apertura, lanciata lo scorso anno, a Concorezzo, ad Acquaworld, il parco acquatico al coperto che in Italia è un unicum, riapre la Tiki Bay.

"L'isola tropicale nel cuore della Lombardia", così la definiscono dalla struttura, aprirà le porte ufficialmente oggi sabato 1 giugno. Si potranno trovare ombrelloni in paglia, in una spiaggia caraibica di sabbia bianca con una piscina con scivoli e con giochi d'acqua. Per la stagione estiva 2024 sono previste anche altre novità: nell’area Cabanas Paradise arrivano capanne in paglia in uno spazio esclusivo in cui concedersi attimi di totale relax in famiglia o tra amici. Si potranno trovare lettini e divanetti, amaca e idromassaggio insieme a un frigorifero.