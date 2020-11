Le "Tortine Gentili", una ricetta per celebrare la Giornata delle Gentilezza

Il 13 novembre si celebra la Giornata Mondiale della Gentilezza (World Kindness Day, in inglese).

Ad istituirla è stato nel 1998 il World Kidness Movement, organizzazione che promuove il potere positivo della gentilezza e che intende creare un modo più gentile attraverso gesti d'altruismo e di generosità.

Per l'occasione, il Maestro Cioccolatiere Alberto Farinelli della Scuola del Cioccolato Perugina ha deciso di offrire qualche consiglio per preparare le “Tortine Gentili”, da condividere con chi si ha accanto in questo momento in cui si è in casa per il lockdown (perlomeno in Lombardia).

La ricetta dei "Tortini Gentili"

Ingredienti per il ripieno:

75 g burro fresco

60 g farina di riso

15 g fecola di patate

80 g Perugina® GranBlocco Fondente Extra 70%

90 g zucchero

3 uova intere

50 g granella di anacardi salati

50 g cubetti di arancio candito

3 mele

Ingredienti per la pasta frolla al cacao:

70 g zucchero

100 g burro

1 uovo intero

1 tuorlo

160 g farina di riso

40 g Perugina® Cacao Amaro in polvere

Vaniglia e buccia di limone q.b.

Preparazione frolla:

Unite le uova con il burro, poi aggiungete lo zucchero, la vaniglia e buccia di limone grattugiata e mescolate bene. Aggiungete la farina di riso e il Perugina® Cacao Amaro setacciati insieme. Formate un panetto, coprite con la pellicola e riponete in frigorifero.

Preparazione impasto:

Sciogliete il Perugina® GranBlocco Fondente Extra 70% a bagnomaria o al microonde e lasciate intiepidire. Montate leggermente il burro con lo zucchero, unite le uova continuando a far montare, aggiungete la farina di riso setacciata insieme alla fecola, mescolate bene per evitare che si formino dei grumi. Versate il cioccolato nell'impasto e mescolate accuratamente.

Preparazione tortine: