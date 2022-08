Train&Bike: se viaggi in treno, il noleggio delle biciclette nelle località turistiche è scontato

Si inizia con un viaggio in treno passando dalle più belle località della Lombardia, per poi proseguire con una rilassante pedalata immersi nella natura o tra percorsi più impegnativi: Train&Bike è la nuova iniziativa ideata da Trenord all'interno del programma di promozione turistica "gite in treno". Un progetto all'insegna della sostenibilità che consente di ottenere, tramite il biglietto ferroviario, speciali sconti sul noleggio di biciclette ed e-Bike. Sconti, questi, usufruibili presso le più suggestive località turistiche lombarde.

Le destinazioni proposte da Trenord sono le sponde dei laghi d'Iseo e di Garda, le zone fluviali del Parco Adda Sud, i centri città e le bellezze situate nelle zone limitrofe di Bergamo, Varese e Mantova.

Dove noleggiare le biciclette

Diverse sono le proposte di Train&Bike.

Train&Bike Valchiavenna. Una pedalata in Valchiavenna, fra tradizioni, gastronomia, natura, passando per sentieri e crotti: prendi il treno in qualsiasi stazione della Lombardia con destinazione Chiavenna e noleggiare, presentando il biglietto ferroviario, una bicicletta o un’e-bike presso il noleggio Valchiavenna Bike, con il 10% di sconto. Se poi hai un biglietto Trenord con destinazione Dubino, Verceia, Novate Mezzola, Samolaco, San Cassiano Valchiavenna, Prata Camportaccio o Chiavenna, puoi ottenere lo sconto del 10% per il menù tipico presso il Crotto al Prato di Chiavenna e il Crotto Belvedere di Prosto di Piuro.

Train&Bike Lago d’Iseo. I vigneti della Franciacorta, la riserva naturale del Sebino, Monte Isola o il lungolago di Iseo: presenta il biglietto ferroviario con destinazione Iseo o Pilzone presso il noleggio Iseo Bike per usufruire di diversi sconti per il noleggio giornaliero con casco di biciclette o e-bike (dai 12 euro per i bambini fino ai 45 euro per le e-bike).

Train&Bike Lago di Garda. Il lungolago sul Garda è tutto un susseguirsi di panorami mozzafiato e borghi pieni di fascino: il biglietto ferroviario con destinazione Desenzano del Garda offre sconti fino al 40% per il noleggio di biciclette o e-bike presso il Biciclettaio Matto.

Train&Bike Parco Adda Sud. Se vuoi trascorrere una giornata immerso nella natura del Parco Adda, fra le strade della città di Pizzighettone o lungo i lidi sul fiume, raggiungi la stazione di Pizzighettone. Qui puoi noleggiare per tutto il giorno una bicicletta con casco per adulti e ragazzi sopra i 13 anni a soli 10 euro presso il Gruppo Volontari Mura di Pizzighettone. Inoltre, dalla cittadina, puoi partire per una crociera di un’ora sull’Adda con l'iniziativa Trenord "Navigare sull’Adda”.

Train&Bike Mantova. Per una pedalata sulle sponde del Mincio o nel centro della città di Mantova, Train&Bike Mantova propone una convenzione per il noleggio biciclette presso MantovabikeXperience. Presentando il biglietto ferroviario, è possibile ottenere sconti del 10% per adulti e ragazzi.

Train&Bike Varese. Raggiungi in treno Gavirate e da lì esplora le ricchezze dei dintorni, come il Campo dei Fiori, il Lago Maggiore con Santa Caterina del Sasso e Varese, in sella ad una e-bike. Basta presentare il biglietto ferroviario con destinazione Gavirate presso il negozio E-BIKE Travel Varese, ottenendo sconti del 20% sia per il noleggio giornaliero di tutte le tipologie di e-bike, sia per i tour cicloturistici organizzati dalla stessa E-BIKE Travel.

Train&Bike Bergamo. Arriva in treno a Bergamo da tutta la Lombardia per poi esplorare le bellezze della città, noleggiando una Wellness bike presso il noleggio Pmzero Rent Wellness Bike. Grazie alla convenzione, il noleggio per mezza giornata costa 20 euro anziché 27 euro, per una giornata a 30 euro anziché 37.