È in Brianza la più antica trattoria a conduzione familiare della Lombardia

È a Concorezzo la trattoria a conduzione familiare ininterrotta più antica della Lombardia. Tanto da essere stata premiata con una menzione speciale dalla provincia di Monza e Brianza. Si tratta della Trattoria Campagna di Concorezzo (via Cesare Battisti 23), punto di riferimento culinario dal 1873 quando Gerolamo Brambilla ha inaugurato l’attività. Un’attività che oggi i suoi discendenti proseguono con passione e dedizione, deliziando ogni giorno il palato dei commensali.

“Dal 1873, la famiglia Brambilla ha fatto del 'servizio' la propria ragione di vita – si legge nella motivazione del premio consegnato martedì 3 ottobre in provincia in occasione della cerimonia delle benemerenze del beato Talamoni - tramandando l’autenticità della cultura culinaria brianzola e diffondendo la tradizione gastronomica della provincia tramite un’idea imprenditoriale radicata al territorio. Dopo 150 anni, l’accoglienza instancabile della famiglia Brambilla, il clima familiare della Trattoria e i suoi profumi del “come una volta” sono ancora pronti ad accogliere il visitatore, segno di una realtà forte e che ben incarna i valori della nostra Brianza”.

Una tradizione che ogni giorno viene portata in tavola con quei piatti tanto cari ai nostri antenati, ma ancora golosi per i palati moderni. Sfogliando (on line) il menù si scopre che nella trattoria a conduzione familiare più antica della Lombardia si mangiano arrosti, cassoeula, brasato, bollito, osso buco, trippa, salame cotto tanto per citare alcune portate.

Un progetto imprenditoriale che è sopravvissuto alle guerre, ai momenti crisi, fino alla più recente pandemia, con grande orgoglio (certamente) di Gerolamo Brambilla che fondò il locale (conosciuto dai concorezzesi anche con “da Pierèn”). Come si legge sul sito della Trattoria Campagna l’atto notarile della compravendita risale al 1895, ma la presenza di Gerolamo in osteria è del 1887.