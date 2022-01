Coi Treni della Neve raggiungi le piste da sci senza usare l'auto

Vuoi regalarti una giornata sugli sci, senza pensare a dove parcheggiare l'auto? Da Monza puoi approfittare dei Treni della Neve, pensati per chi vuole andare a sciare nei principali comprensori lombardi: Aprica, Montecampione, Pontedilegno-Tonale e Valmalenco.

I biglietti, validi fino al 10 aprile 2022, comprendono:

viaggio a/r sui treni Trenord da tutta la Lombardia alla stazione più vicina al comprensorio

bus-navetta dalla stazione agli impianti

skipass (in Valmalenco, in alternativa è possibile scegliere le ciaspole)

I Treni della Neve possono essere acquistati sul sito www.trenord.it (il servizio bus-navetta deve essere prenotato 24 ore prima del viaggio, chiamando al numero di telefono presente sul biglietto).

Il Treno della Neve verso Pontedilegno-Tonale comprende il viaggio in treno con Trenord andata e ritorno da qualsiasi stazione della Lombardia a Edolo, la navetta per e dagli impianti, e lo skipass giornaliero/bigiornaliero per il comprensorio sciistico dell’Adamello (Temù, Ponte di Legno e Tonale). Il costo è di 49€ per un giorno e di 89€ per due giorni.

Il Treno della Neve verso la Valmalenco comprende il viaggio in treno con Trenord andata e ritorno da qualsiasi stazione della Lombardia a Sondrio, il bus/navetta per e da Chiesa in Valmalenco, e lo skipass giornaliero/bigiornaliero per l’impianto sciistico Valmalenco-Alpe Palù. Il costo è di 50€ per un giorno e di 80€ per due giorni.

Il Treno della Neve verso l'Aprica comprende il viaggio in treno con Trenord andata e ritorno da qualsiasi stazione della Lombardia a Tresenda-Aprica-Teglio, il bus/navetta per e dagli impianti dell'Aprica, e lo skipass giornaliero/bigiornaliero per l’impianto sciistico Aprica&Corteno. Il costo è di 50€ per un giorno e di 80€ per due giorni.

Il Treno della Neve verso Montecampione comprende il viaggio in treno con Trenord andata e ritorno da qualsiasi stazione della Lombardia a Pian Camuno-Gratacasolo, il bus/navetta per e dagli impianti di Montecampione, e lo skipass giornaliero/bigiornaliero per l’impianto sciistico Montecampione Ski Area. Il costo è di 40€.

È possibile partire dalle stazioni di Monza e Monza Sobborghi.