Gita da Monza, una giornata a bordo del Treno del Foliage per vivere la magia dell'autunno

Se sei in cerca di un'idea per il tuo weekend, a pochi passi da Monza puoi salire a bordo di un treno speciale. È il treno del foliage, che prenderà servizio il prossimo 17 ottobre.

Fino al 20 novembre, il Vigezzina Centovalli condurrà i passeggeri tra Locarno e Domodossola attraverso un paesaggio mozzafiato, lungo un percorso di 52 km con vedute spettacolari e scorci panoramici infiammati dai colori d'autunno.

Queste le regole del Treno del Foliage:

il biglietto è valido uno o due giorni

include un viaggio di andata e uno di ritorno sull'intera linea

offre la possibilità di effettuare una sola fermata intermedia (all'andata o al ritorno), per poter visitare anche una delle pittoresche località che costellano il percorso ferroviario

include la prenotazione del posto a sedere (obbligatoria)

include l'eventuale supplemento panoramico

i bambini sotto i 6 anni viaggiano gratis

include un buono di 5 CHF per ritirare un omaggio presso il mercatino di prodotti locali che si svolgerà tutti i giorni dalle 10.00 alle 17.00 presso la stazione ferroviaria di Locarno

Il prezzo? 45 euro per gli adulti e 21,50 euro per ragazzi da 6 a 15 anni in prima classe, 33 euro per gli adulti e 16,50 euro per i ragazzi da 6 a 15 anni in seconda classe.

Per prenotare, è necessario collegarsi al sito.