Da Milano, un treno speciale per i Mercatini di Natale a Trento

Idee su cosa fare domenica 12 dicembre? Chi ha voglia di spostarsi un po', può salire a bordo del treno speciale che - partendo da Milano - conduce dritto al Mercatino di Natale di Trento. Grazie a Trenord, si sale su uno dei nuovi treni Caravaggio da Milano Porta Garibaldi, Milano Lambrate, Treviglio o Brescia per scendere poi al Mercatino di Natale di Trento.

Un viaggio unico e straordinario, con andata e ritorno in giornata, senza dover fare alcun cambio. La partenza è fissata alle 7.47 da Milano Porta Garibaldi e arriverà alle 10.25 in stazione a Trento. Da qui in soli 5 minuti a piedi si potrà raggiungere il centro storico a piedi. Sono previste fermate intermedie a Milano Lambrate (7.51), Treviglio (8.21) e Brescia (8.59).

Il rientro è previsto con partenza dalle 16.27 ed effettuerà fermata a Brescia (18.24), Treviglio (18.42), Milano Lambrate (19.04), per arrivare a destinazione a Porta Garibaldi alle ore 19.13.

Il biglietto dedicato andata/ritorno è acquistabile sul sito di Trenord al prezzo di 37 euro per gli adulti e 18,50 euro per i ragazzi dai 4 ai 13 anni. Il biglietto è acquistabile unicamente online e non richiede convalida. Per l’acquisto, attenzione a queste regole: una volta cliccato il pulsante Acquista, come stazione di partenza è possibile selezionare una delle 4 stazioni di partenza del treno speciale. Ovviamente non è necessario inserire la stazione di destinazione che è già selezionata in automatico.

Il Mercatino sarà accessibile previo controllo del Green Pass base. In più punti della città è in distribuzione il braccialetto che consente l’accesso al Mercatino in via preferenziale, che evita anche il controllo all’ingresso. Il braccialetto del Mercatino è gratuito, ha validità giornaliera (ogni giorno ha un coloro differente) e viene distribuito ai possessori di Green Pass. Per tutte le informazioni è possibile visitare il sito https://www.mercatinodinatale.tn.it/.