In Brianza anche d'estate si mangia la trippa: ecco dove (e perché)

Altro che pranzo a base di gelato, oppure con una fresca caprese, o con prosciutto e melone. In estate, tradizione vuole, a Vimercate per la festa patronale di Santo Stefano, il prossimo 3 agosto, si banchetterà a base di trippa.

Tutto pronto per il tradizionale appuntamento nel cuore dell'estate che tra eventi religiosi e popolari richiama da sempre migliaia di persone. Anche solo per assaggiare un piatto di trippa. Anche sotto la canicola. "In ogni fiera che aveva il bestiame protagonista – si legge sulla pagina Facebook della Pro Loco di Vimercate, tra i promotori dell'iniziativa – la trippa è sempre stata protagonista. E se a qualcuno può sembrare un piatto invernale in Italia è quasi sempre consumata nelle sere d’estate”.

Anche quest’anno per la Fiera di Santo Stefano non mancherà la trippa. Il programma prevede dalla mattina il mercato in piazza Unità d’Italia; alle 10 la Messa con il rito dell’incendio del pallone nella Collegiata di Santo Stefano; dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 sarà possibile visitare gratuitamente il MUST (il Museo del Territorio). Per tutto giorno poi nelle piazze e nelle vie del centro spazio alla tradizione e al divertimento con bancarelle, gli alpini che prepareranno e distribuiranno la trippa, la vendita del Maisagià (dolce tipico della tradizione) al banchetto della Pro Loco, anguriata al centro anziani San Gerolamo, attività per i bambini, balli e gran finale con i fuochi d’artificio.