Trova centinaia di euro al bancomat e grazie a lei i soldi tornano all'anziano che li aveva persi

È la storia di un bellissimo gesto, quella che arriva da Concorezzo.

Lunedì 15 febbraio Emilia Magni, 61enne volontaria presso lo sportello animali cittadino, ha trovato centinaia di euro dimenticati allo sportello del Bancomat dove si era recata per prelevare. Con l'aiuto del direttore della banca, è riuscita a rintracciare l'anziano signore a cui i soldi appartenevano. La notizia l'ha data il sindaco di Concorezzo, Mauro Capitanio, dalla sua pagina Facebook.

La signora ha spiegato di essersi trovata spiazzata, in un primo momento: voleva essere sicura di restituirli alla persona giusta. Così, dopo essersi confrontata col marito e con la figlia, ha deciso di parlare col direttore della filiale per raccontargli l'accaduto. Grazie al terminale della banca, i due sono riusciti a risalire all'uomo che aveva eseguito l'operazione.

Non è la prima volta che Concorezzo si dinstingue per i bei gesti dei suoi abitanti. Già tempo fa un anziano aveva restituito al legettimo proprietario un portafogli contenente 3mila euro, mentre una 22enne aveva portato alla polizia 900 euro in contanti trovati in una piazza.

Il sindaco, inoltre, ha pubblicamente rigraziato Claudio, un ragazzo con la passione per l'informatica, che ha ricondizionato dei notebook per donarli al comune. I servizi sociali li affideranno ora ai nuclei famigliari in difficoltà come aiuto concreto nell'impegno nella dad.