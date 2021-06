Come funziona la truffa della colla nella serratura

La colla nella serratura è solo l'ultimo trucco adottato dai ladri per i loro furti. Ecco le regole che i Carabinieri hanno diffuso per difendere la propria (e per difendersi)

"Ci sono giunte segnalazioni di tentativi di furto in casa. Se vi capita di vedere della colla sulla serratura del vostro appartamento fate attenzione e chiamateci. La tecnica è usata per sapere se qualcuno è in casa o meno. Se quando tornano per fare il colpo la colla è ancora sul nottolino, per i ladri è il segnale che in quell’appartamento non è rincasato nessuno e possono tentare l’ingresso": così la Polizia di Stato ha avvertito gli utenti dal suo profilo Facebook.

Anche perché, soprattutto d'estate, i furti in appartamento crescono a dismisura. Come proteggersi? A fornire una sorta di prontuario sono stati i Carabinieri.