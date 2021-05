Il tubo di Frank Matano in "LOL" fa volare l'e-commerce di un giussanese

Lui si chiama Alessio Corigliano, ha 33 anni ed è di Giussano. Durante il primo lockdown ha aperto l'e-commerce Yappashop, in cui vende oggetti pop e chicche per intenditori, dal Tamagotchi agli stampi in silicone per il ghiaccio. Prodotti, questi, caratterizzati tutti da una vena d'ironia.

Quando "LOL Chi ride è fuori" è sbarcato su Amazon Prime, Alessio ha subito allargato la sua collezione di articoli. Ha acquistato infatti il tubo sonoro di Frank Matano che, al suono di "Non fa ridere" si è rivelato invece il vero oggetto feticcio della trasmissione. Lungo 40 cm, interamente in plastica e disponibile in colori diversi, il tubo di Matano ha spopolato. Subito è andato sold-out e, ancora oggi, per volerlo ci vuole un po' di pazienza.

A determinare il successo dell'imprenditore giussanese, che in una settimana ha venduto 10mila tubi (al costo di 5,40 euro l'uno), è stata la sua tempestività nell'acquistare quell'oggetto appena visto il programma. Ma, il più grande aiuto, glielo ha dato proprio Frank Martano che, su Instagram, ha suggerito di acquistarlo proprio su Yappashop. "So dove potete comprare il bastone verde. C’è un sito che lo vende – yappashop.com – e nelle ultime ore non è più in grado di rispettare la promessa di consegna in dieci giorni" ha scritto il comico.