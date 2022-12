Una casa magica, per donare ai propri bambini la magia del Natale

Le lucine di Natale, si sa, sono sempre magiche. Specialmente per i più piccini.

Ad Albiolo, in provincia di Como e a tre quarti d'ora d'auto da Monza, le lucine non sono quelle delle luminarie di paese. Bensì quelle di una casa privata che, su Instagram, porta il nome di "casa di Babbo Natale". Illuminata con 35.000 lampadine, alimentate da un generatore per limitare i consumi, la villa di via Quarto dei Mille è stata accesa lo scorso 3 dicembre (Giornata mondiale della disabilità). Per prepararla, e per regalare meraviglia ai visitatori di ogni dove, i suoi proprietari ci mettono circa un mese. La famiglia Bernasconi realizza infatti a mano attrazioni sempre nuove (quest'anno, il pupazzo Olaf, alcuni gnomi, nuove creazioni per la slitta).

Quando poterla ammirare? Ogni giorno, dalle 16.30 alle 23.00.