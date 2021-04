Besana Brianza, in coda per il vaccino c'è Maurizio Vandelli

Anche in un centro vaccinale si può vivere un momento social, con una leggera distrazione da questo difficile momento. A testimoniarlo è la foto postata dal noto cantautore Maurizio Vandelli sul suo profilo Facebook. Nella giornata del 20 aprile, in coda presso il centro vaccinale della cittadina brianzola c’era anche la voce storica degli Equipe 84, residente a Casatenovo.

Presso l’hub vaccinale allestito presso il Palazzetto dello Sport di Besana c’era anche il primo cittadino, Emanuele Pozzoli che - nonostante la mascherina - ha riconosciuto l’artista. Pozzoli ha colto subito l’occasione per salutarlo e scattare una foto insieme con tanto di post a seguire. Queste le parole sulla pagina social: “Guardate chi c’è a vaccinarsi! Se non lo conoscete vi do un indizio: seduto in quel caffè, io non pensavo a teeeeee...”.

Inaugurato nella giornata di lunedi 19 aprile, il centro vaccinale di Besana Brianza ha subito passato il test di efficienza. Nonostante un po' di attesa, presso le momentanee quattro linee vaccinali (da lunedì 3 maggio saranno dieci), tutto è filato liscio.