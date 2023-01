Weekend in montagna: in Val Fex con i bambini

Vorresti regalare ai tuoi bambini un weekend sulla neve, scegliendo una località ricca di proposte per i più piccini? A due ore e mezza da Monza, la Val Fex è una metà da scoprire.

Poco lontana da St. Moritz, questa valle laterale dell'Engadina veniva utilizzata un tempo per pascolare gli animali. Sita a 1800 metri d'altitudine, è vietata alle auto. Ed è perfetta per passeggiate sulla neve con i bambini, grazie al dislivello contenuto, l'ampiezza del sentiero e il sole presente pressoché in ogni sua parte.

Per raggiungerla bisogna parcheggiare a Sils Maria: in centro c'è un parcheggio interrato, a pagamento, che dista solo pochi metri dall'inizio dell'escursione. Oppure si può lasciare l'auto in hotel (le strutture alberghiere qui sono diverse). Famosa per aver ospitato Nietzsche, è una vera e propria mecca per gli sciatori: da qui partono piste per lo sci di fondo, mentre chi ama la discesa può usufruire del comprensorio Corvatsch Furtschellas coi suoi 120 km di piste. Dalla piazza principale di Sils Maria, si può prendere la carrozza coi cavalli e fare un giro nella valle. Oppure si può fare una passeggiata, seguendo i bastoni segnaletici rosa. I bimbi possono essere trascitati con lo slittino, oppure si può usare un passeggino da trekking con ruote adatte anche alla neve.

Vuoi insegnare a sciare al tuo bambino? Lo Snow Kids Village Sils Maria è perfetto, con gli istruttori professionisti e il parco giochi sulla neve.