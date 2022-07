La Valassina come una strada del Nevada: video di 1 minuto di un incredibile tramonto

Quando siamo incolonnati sulla SS36, meglio conosciuta come Valassina, forse il nostro umore non ci aiuta a vedere la bellezza che può essere racchiusa anche in una strada, se si hanno gli occhi e gli strumenti giusti per immortalarla. Con questo video di 1 minuto di Walter Bellocchi la nostra tanto amata ( e odiata) Starda Statale assomiglia a una di quelle del Nevada, allo sfondo di un film che ci immerge in riflessioni e avventure. Davvero incredibile come l'arte e la professionalità possano trasformare la visione delle cose. Ringraziamo Walter per questo video che ci riporta in una dimensione di viaggio, anche se in realtà siamo a pochi chilometri da casa, nella nostra amata Brianza.