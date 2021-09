Gettoni telefonici, alcuni possono valere una fortuna

I vecchi gettoni, quelli usati per chiamare dalle cabine del telefono, sono diventati dei veri oggetti da collezione. E, alcuni, potrebbero valere una piccola fortuna.

Introdotti nel 1927 in occasione della Fiera Campionaria di Milano, e ritirati definitivamente nel 2002, erano coniati dalla Stipel (Società telefonica interregionale piemontese e lombarda). Che, su ciascuno di essi, ha inciso un acronimo e un numero corrispondente all'anno di coniazione.

Oggi, un gettone può valere dai 10 ai 60 euro. Dipende tutto dall'anno in cui sono stati coniati. La numerazione 7905 (applicata sui gettoni coniati nel 1979) vale fino a 15 eurose il gettone è in buone condizioni. I gettoni marchiati con 7607, se in ottime condizioni, possono valere tra i 10 e i 30 euro. Mentre i gettoni col numero 7704 arrivano a 50. Quali sono quelli più preziosi? I gettoni col numero 7304, che arrivano fino a 60 euro se sono in uno stato di conservazione perfetto.