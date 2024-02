C'è un po' di Brianza nel videoclip del nuovo singolo di Lazza. Il cantante milanese reduce dall'esperienza nel 2023 sul palco dell'Ariston con il brano Cenere, quest'anno a Sanremo - dove non era tra i cantanti in gara ma si è esibito - ha presentato un inedito: 100 messaggi. E il videoclip della canzone è stato girato nelle scorse ore, in Brianza.

La location scelta per le riprese, secondo quanto al momento trapelato attraverso i primi scatti postati dall'artista sui social, sembrerebbe essere Palazzo Arese Borromeo, a Cesano Maderno. Una dimora storica, con dipinti e pareti affrescate che risale al e 90mila metriquadrati di guiardini. Scorci e angoli che sono stati immortalati durante le riprese del videoclip che sarebbe stato girato sia in aree interne che esterne della dimora storica. Un set blindato che apparentemente è passato inosservato, senza che fan e curiosi si accorgessero di nulla, tutto condotto in grande riservatezza.

Per vedere Palazzo Arese Borromeo che fa da cornice al videoclip del cantante bisognerà attendere la pubblicazione e la messa online del videoclip di cui al momento è stato pubblicato solo il brano poche ore fa. Le riprese sarebbero durate un'intera giornata, martedì 27 febbraio, e nella dimora storica brianzola oltre al cantante era presente lo staff dell'artista, la produzione e le comparse con ruoli nel video. Per il momento nulla è stato ancora svelato: sui social è apparso solo uno scatto che ritrae Lazza seduto ai piedi di un grande dipinto presente a Palazzo Arese Borromeo e l'artista si è immortalato anche in una storia Instagram vicino alle pareti affrescate del gioiello brianzolo con il link alla canzone "100 messaggi".

I Maneskin avevano scelto Villa Tittoni a Desio

Ma non è la prima volta che la Brianza e le sue dimore di delizia e storiche vengono scelte come location per video musicali. I Maneskin avevano optato per Desio e avevano girato in Villa Tittoni il video del brano The Lionest. La canzone era uscita a ottobre 2022 e in poche ore dalla pubblicazione integrale aveva già raggiunto oltre 200mila visualizzazioni su Youtube. Le riprese, anche in quell'occasione, erano state tenute top secret ma le supposizioni relative alla presenza della band rock romana che ha conquistato la scena musicale nazionale e internazionale si erano fatte sempre più insistenti. E proprio in quelle giornate il comune di Desio aveva chiuso il parco pubblico per tre giorni, dal 27 al 29 settembre senza dare ulteriori spiegazioni. Poi il motivo è stato chiaro.