Sorrisi e piccoli regali per i bambini del centro Mamma Rita, la visita dei vigili del fuoco

Generi alimentari, detersivi e piccoli doni per tendere una mano a chi è in difficoltà: questo il gesto solidale dei vigili del fuoco di Monza.

I pompieri del comando provinciale di Monza e Brianza - su iniziativa dei capireparto del tunro C Roberto Crippa, Salvatore Saporito e Paolo Fabrizio - domenica pomeriggio si sono presentati al centro Mamma Rita di Monza per consegnare merende, doni e generi di prima necessità acquistati per gli ospiti della struttura che, sin dagli anni Sessanta, accoglie, cura ed educa i bambini e i ragazzi svantaggiati, prendendosi cura anche delle loro famiglie con attività di promozione sociale, spirituale e culturale.

Una delegazione dei vigili del fuoco si è recata nel centro di via Lario per consegnare la donazione. Ed è stata accolta dai sorrisi e dall'entusiasmo dei giovani ospiti.