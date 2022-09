La Brianza protagonista in tv sotto il segno della dolcezza

Ha finalmente inizio venerdì 2 settembre la decima edizione di "Bake Off-Dolci in forno", il seguitissimo talent che vede come concorrenti sedici aspiranti pasticceri. Partito nel 2013, il programma in onda su Real Time ha visto negli anni aumentare notevolmente i propri spettatori, diventando così uno tra gli show più seguiti nel nostro Paese.

Quest’anno i fan di Bake Off troveranno molte conferme e qualche novità. Alla conduzione infatti ci sarà sempre lei, la regina della cucina televisiva: Benedetta Parodi. Mentre tra i giudici, oltre ai riconfermati Damiano Carrara ed Ernst Knam, ci sarà una novità. Ad affiancare i due insostituibili Maestri ci sarà infatti Tommaso Foglia, Pastry Chef partenopeo che prenderà il posto di Clelia D’Onofrio. Quest’ultima sarà ancora presente, ma con un ruolo inedito.

Come sempre, Bake Off ha in sé un po' di Brianza. Anche quest’anno, infatti, ad ospitare il noto talent è la Villa Borromeo di Arcore. Risalente al XVII secolo, e immersa in un incantevole parco, la meravigliosa Villa brianzola farà ancora da cornice alle “dolci sfide” dei 16 pasticceri amatoriali.

Ecco la lista dei partecipanti:



Alessio, 24 anni, di Poggibonsi (Siena)

Chiara, 25 anni, di Castel Viscardo (Terni)

Daniele, 40 anni, di Catania

Davide, 38 anni, di Puegnago del Garda (Brescia)

Ginevra, 28 anni, di Napoli

Giovanni, 26 anni, di Specchia (Lecce)

Gaia, 23 anni, di Cosenza

Gianbattista, 61 anni, Castelcovati (Brescia)

Leonardo, 19 anni, di Borgetto (Palermo)

Margherita, 19 anni, di Valdagno (Vicenza)

Maria, 55 anni, di Genova

Mukesh, 21 anni, di Pontedera (Pisa)