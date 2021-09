Vin Diesel a Monza per il Gran Premio di Formula Uno

(nessun video da visualizzare)

L'attore statunitense domenica era in pista, sulla griglia di partenza, poco prima del via della gara

Motori, velocità e adrenalina. Un mix a cui non ha saputo resistere nemmeno Vin Diesel, l'attore della saga di Fast&Furios, che domenica era a Monza. In pista, sulla griglia di partenza dell'autodromo poco prima del via alla gara di Formula Uno.

L'attore statunitense non è passato inosservato e poco prima del via della gara ha raggiunto Lewis Hamilton per un saluto e una foto prima della partenza. A pubblicare un video dalla pista del Tempio della Velocità è stato lo stesso Vin Diesel che ha postato sui social le immagini della sua visita a Monza. Per il Gran Premio nel capoluogo brianzolo anche i campioni dello sport, vincitori a Tokyo tra cui Marcell Jacobs. Ma anche Usain Bolt ex velocista giamaicano, primatista mondiale dei 100 metri piani, dei 200 metri piani e della staffetta 4×100 metri.