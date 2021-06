Virna Toppi, la lentatese che ha danzato al Quirinale al fianco di Roberto Bolle

Prima Ballerina del Teatro La Scala di Milano da marzo 2018, Virna Toppi è nata a Desio nel 1992 ed è cresciuta a Lentate sul Seveso. C'era lei a danzare in coppia con Roberto Bolle al Quirinale, in occasione della Festa della Repubblica.

Sulle note di Antonio Vivaldi, suonate dall'Accademia nazionale di Santa Cecilia, i due hanno danzato nel cortile d’Onore del Palazzo del Quirinale davanti al Presidente della Repubblica. Un'esibizione emozionante e toccante, che aveva in sé un po' di Brianza.

“Ho iniziato a studiare danza in una scuola privata di Camnago all’età di sette anni. I miei genitori inizialmente erano reticenti, perché desiderosi di farmi praticare uno sport, mentre la Danza è un’Arte. Io però ho insistito al punto da far loro cambiare idea: sapevo che era la cosa giusta per me e da quando ho intrapreso questa strada non l’ho mai abbandonata" ha raccontato Virna Toppi in una recente intervista. Per poi ripercorrere il suo ingresso all'Accademia del Teatro La Scala a soli dieci anni, e di quella carriera che l'ha condotta nell'olimpo della danza mondiale. Fino ad oggi, con la sua esibizione trasmessa da tutte le reti d'Italia.