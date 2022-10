Matrimonio vip in Brianza: Virna Toppi ha sposato Nicola Del Freo

"Vi presento mio marito. L’uomo più bello del mondo… Io sono la più felice": così Virna Toppi ha annunciato d'essersi sposata con Nicola Del Freo.

Prima ballerina al Teatro alla Scala di Milano dal 2018, Virna Toppi è originaria di Lentate sul Seveso. Ha cominciato a ballare a 7 anni in una scuola privata di Seveso, per arrivare poi a soli 10 anni alla Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala. Nicola Del Freo, originario di Carrara, si è trasferito ad Amburgo per studiare all'Hamburg Ballett Schule di John Neumeier quando aveva 14 anni. Dal 2021 è primo ballerino al Teatro alla Scala di Milano.

I due sono convolati a nozze a Villa Subaglio, splendida dimora di Merate. Virna, che indossava un elegantissimo abito firmato Armani, ha posato anche col collega e grande amico Roberto Bolle. Tra gli invitati anche Timofej Andrijashenko e Nicoletta Manni, altra coppia di primi ballerini che convolerà a nozze nel 2023.