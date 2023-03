Visitare le dimore dei personaggi famosi è possibile (ma solo per un weekend)

Sabato 1 e domenica 2 aprile, in Lombardia, sarà possibile visitare alcune dimore storiche appartenute a personaggi famosi del passato.

Per la verità, l'iniziativa non riguarda la sola Lombardia: sul sito dell’Associazione nazionale Case della Memoria, si legge che sono oltre 100 le dimore visitabili in tutta Italia. Dalle piccole case alle ville storiche, dalle abitazioni a veri e propri musei, dalle residenze stabili ai rifugi estivi, le opzioni sono davvero molte. Ad accomunarle, quell'atmosfera straordinaria che si repira laddove la storia si mescola con il presente, per mantenere vivo il ricordo di chi, pur non essendo più in vita, ha ancora molto da dire.

Quali dimore si possono visitare in Lombardia?

A Milano, tra la chiesina di San Cristoforo e una piccola cascata, c'è la Fondazione Vittorio Mazzucconi, creata nel 1995 per favorire la conservazione e la conoscenza dell'opera dell'architetto, pittore e filosofo milanese Vittorio Mazzucconi. L'1 e il 2 aprile è possibile visitare la dimora gratuitamente dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 (per prenotare: 333.4120878).

A Casalmaggiore (Cremona), il Museo Diotti è una pinacoteca dell'800 ma anche una casa-museo posseduta in passato dal pittore Giuseppe Diotti L'ingresso è gratuito, e le visite sono possibili dalle 14.00 alle 18.00 (per prenotare: 0375.200416).

Raro esempio di architettura Liberty sul lago di Como, Villa Bernasconi è l'unica villa di Cernobbio aperta al pubblico. Per visitarla bisogna acquistare il biglietto, al costo di 5 euro, prenotandosi sul sito della Villa. Con il ticket d'ingresso si può visitare anche la mostra "Plinio Effetto Serra. Artwork by Vanni Cuochi", ispirata al naturalista romano nato sul lago.

Nella casa museo di Amilcare Ponchielli a Casalbuttano (Cremona) si possono ammirare i pianoforti, la scrivania e la sala da pranzo del compositore vissuto nel Milleottocento, ma anche teche con spartiti, lettere e documenti. L' ingresso è gratuito (per prenotare: 339.5431990).