Un volo in mongolfiera, nei cieli della Brianza

Sei in cerca di un'idea per il weekend? O, magari, vorresti sorprendere chi ami con un'indimenticabile esperienza? Senza allontanarti troppo da casa, puoi ora sorvolare i cieli della Brianza... in mongolfiera!

Non è necessario farlo d'estate: i voli in mongolfiera possono essere fatti tutto l'anno e, anzi, d'inverno sono ancora più suggestivi. Ci possono salire persino i bambini, purché maggiori di 8 anni e più alti di 130 centimetri. La durata del volo è di circa 1 ora (55/65 minuti), ed è possibile scegliere tra diverse tipologie di tour:

"Nel cuore della Brianza" parte da Cantù e sorvola per l'appunto - la Brianza. Se si sceglie l'Exclusive Tour si concluderà la giornata con un brunch a base di prodotti tipici, se si sceglie il Romantic Tour si sarà soli con la propria dolce metà

"Como Lake" parte dal Tempio Voltiano per sorvolare all’alba il lago e la magnifica città di Como con il suo maestoso Duomo, nel più assoluto silenzio e immersi in un'atmosfera di romanticismo e di bellezza

"Laghi Briantei" parte dal lago di Pusiano per sorvolare il lago di Pusiano e l’isola dei cipressi, il lago di Alserio, il lago del Segrino, i due laghi di Annone e il lago di Montorfano, da un eccezionale punto di vista e scorgendo panorami mozzafiato

Le opzioni, per la verità, sono tante. E partono da 159 € (qui tutte le informazioni sul Balloon Tour).

In alternativa, è possibile partire da San Colombano al Lambro (a un'ora d'auto da Monza) per volare con Milano Mongolfiore. Si può scegliere tra il "Battesimo del Volo" per i bambini tra gli 8 e gli 11 anni, i voli di gruppo nel weekend o durante la settimana, oppure i voli privati per due persone. Il prezzo? A partire da 109 € (qui tutte le informazioni su Milano Mongolfiere).

Una proposta davvero originale, per impiegare un weekend che possa restare nel cuore.