Il mistero della volpe a spasso in centro Monza: le immagini

E' arrivata silenziosa e sembrava apparsa dal nulla. Veloce è passata tra i tavolini esterni di un locale in centro Monza. Poi ha fatto perdere le sue tracce, correndo via rapida così come fulminea era arrivata.

Insolito avvistamento a Monza: sui social è apparso il video di una volpe immortalata in centro città. Le immagini sono state ricondivise dall'account Intrashtteinmonza, la pagina Instagram gestita da Riccardo Mortelliti, monzese doc di 31 anni con 36,3mila follower.

Un account seguito da monzesi e non pronti a essere aggiornati sulle gesta, gli avvenimenti, le foto delle stranezze quotidiane più trash a Monza (dove Riccardo gioca in casa) e in tutta Italia. Un profilo social quello di Intrashtteinmonza che non è fatto tutto solo per far ridere, al contrario è un modo per denunciare ciò che succede in città, a volte al limite della parodia.