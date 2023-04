WonderWood, un parco avventura vista lago (a 1000 metri di quota)

Vuoi trascorrere una giornata divertente insieme ai tuoi bambini? Approfitta di una domenica di sole, per regalarti una gita fuori porta in direzione Lago Maggiore. WonderWood è un parco avventura con vista panoramica, a 1000 metri di quota, e con proposte per bambini a partire dai tre anni.

Sito a Trarego Viggiorna, può essere la tappa children-friendly di un weekend sul Lago Maggiore. Ma può essere anche la meta di una gita in giornata (da Monza, bisogna mettere in conto un paio d'ore d'auto).

Cosa si può trovare a WonderWood? Un parco giochi, con un'area per costruire castelli di sabbia, sedie sdraio per i genitori, fasciatoi, trenino in legno e Squirrel Coaster per gareggiare con le biglie. E poi delle Mini Land Rover Defender uniche in Italia, con percorsi avventura per bambini dai 110 cm. I più grandicelli, ma anche gli adulti, possono sperimentare l'adrenalina grazie ai cinque percorsi avventura per tutti i livelli di coraggio: per i più temerari c'è il nuovissimo The Bridge, e c'è la WonderFly per un volo di 70 metri sul lago.

Adatta a tutta la famiglia, l'area di Wonderwood è recintata e a ingresso gratuito. O meglio, il parco giochi e l'accesso sono gratuiti, mentre le attrazioni si pagano. I bimbi vengono suddivisi in:

coraggiosi (0-3 anni): possono giocare nel parco giochi

pionieri (3 anni - 109 cm): a loro disposizione ci sono tre percorsi avventura, ma possono anche solcare il Ranger Trailer a bordo delle Mini Land Rover Defender

avventurieri (110 - 139 cm): anche per loro ci sono tre percorsi (fino ai 125 cm è necessario essere accompagnati da una seconda persona, alta più di 140 cm)

esploratori (dai 140 cm): possono utilizzare tutti e cinque i percorsi, camminare a 10 metri d'altezza, e sperimentare la WonderFly

Il biglietto a data libera costa 29,90 € per i pionieri, 39,90 € per avventurieri ed esploratori.