Zambla Alta, per una giornata tra natura e avventura ad un'ora da Monza

Dalla Cattedrale Vegetale al Parco Avventura del Monte Alben, la località bergamasca è la meta perfetta per una gita in giornata

Idee per una giornata coi bambini? Con un'ora e venti d'auto si può raggiungere Zambla Alta.

Nel bergamasco, il Colle di Zambla collega la Val Seriana e la Val Brembrana. Da sempre meta storica del giro di Italia, è punto di partenza per molte escursioni tra cui il “Sentiero dei fiori” del monte Arera, la salita all’Alben, quella alla cima Grem e numerose altre, adatte a tutte le età. In inverno è possibile sciare sulla pista di fondo con vari livelli e tanta neve tenuta perfettamente. E, per chi volesse provare l’ebrezza di sciare di notte, il primo anello di Zambla è perfettamente illuminato anche quando arriva il buio.

Ma, anche d'estate e in primavera, Zambla Alta è straordinaria. Qui si può ammirare la Cattedrale Vegetale, installazione di land art firmata da Giuliano Mauri, che è stato capace di fondere alla perfezione arte e natura. Alte colonne definiscono simbolicamente una cattedrale interamente fatta di legno con, al suo interno, un albero di faggio che nel tempo distruggerà la struttura circostante per imporsi nel paesaggio.

Un simbolismo ricco di spiritualità, che vale la pena vedere.

Per i bambini c’è poi il Parco Avventura del Monte Alben coi suoi percorsi: facili dai 3 ai 7 anni, medi dai 7 ai 10, "difficili" oltre ai 10 (quest'anno è stato inaugurato il Tuffo dell’Eroe, classificato come percorso molto difficile). Il prezzo è di 25 euro ad adulto e 12 a bambino di mattina, 29 e 14 di pomeriggio, 42 e 18 tutto il giorno. Il Bosco Incantato consente invece ai piccoli dai 2 ai 7 anni di svolgere attività divertenti ed educative (tutte le attività hanno una durata di circa due ore e un costo di 15 euro a bambino). Per chi invece volesse fare due passi, la chiesa di Santa Maria Immacolata a Zambla Alta è tutta da scoprire.