Sodexo aderisce al progetto di fondazione Libellula. Un network italiano di aziende unite per combattere la violenza sulle donne e la discriminazione di genere

Sodexo, azienda leader nei servizi per la qualità della vita, aderisce al primo Network di aziende in Italia unite contro la violenza sulle donne e la discriminazione di genere creato da Fondazione Libellula. Un Network di imprese che condividono gli stessi obiettivi, per lanciare una rivoluzione culturale, partendo dalla propria scrivania, e promuovere l’equità di genere contrastando discriminazioni e violenze sulle donne in ogni ambito della società. Fondazione Libellula è la fondazione di Zeta Service che in poco tempo ha registrato l’adesione al Network di moltissime altre realtà italiane, impegnate nel perseguimento dei medesimi obiettivi attraverso la promozione di progetti e iniziative pubbliche di sensibilizzazione, ma anche di workshop, seminari e progetti personalizzati all’interno delle aziende. Le aziende sono luoghi di forte aggregazione dove le persone trascorrono la maggior parte del proprio tempo. Ogni azienda, in quanto contenitore di umanità, è anche un luogo dove si crea cultura attraverso i valori, i messaggi e i modelli che si trasmettono agli altri e che arrivano ben oltre le sue mura fisiche. Sempre più aziende virtuose e innovatrici ritengono il problema della violenza sulle donne come un qualcosa di cui possono e devono occuparsi. Questo perché riconoscono le loro potenzialità nella diffusione capillare di valore, consapevoli di essere uno dei principali contesti di vita e appartenenza delle persone, di ricoprire un ruolo attivo e di avere un potere di intervento estremamente rilevante. «Quello con Fondazione Libellula è un percorso iniziato l’8 marzo 2021 e che si concretizza ufficialmente con questa importante e fruttuosa collaborazione - afferma Nadia Bertaggia, HR Director di Sodexo Italia -. Come per il progetto di Fondazione Libellula, il rispetto della dignità e della personalità di ciascun individuo sono i valori cardine attorno ai quali Sodexo costruisce il proprio ambiente di lavoro; esiste infatti un codice etico che prevede il rispetto e la cura delle persone senza andare in contro ad alcuna forma di discriminazione. Da questo punto di vista Sodexo Italia è da sempre in prima linea proprio nei confronti della parità di genere e contro la violenza sulle donne, due delicate tematiche che vanno combattute con una corretta applicazione delle leggi e allo stesso tempo attraverso la prevenzione, l’educazione e la sensibilizzazione, a maggior ragione sul posto di lavoro”. In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, Sodexo si inserisce in questo Network virtuoso per contribuire a diffondere la cultura della bellezza contro ogni tipo di violenza e promuovere una vera uguaglianza di genere in ogni ambito. In più l’azienda, venerdì 26 novembre, organizza per i propri dipendenti un webinar dal titolo “La violenza virtuale contro le donne” al fine di innescare il cambiamento culturale e approfondire la definizione di violenza di genere e le forme che questa assume online.