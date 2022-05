Sognando Roma... le pre-qualificazioni agli internazionali Bnl d'Italia entrano nel vivo a Ceriano Laghetto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

La corsa verso Roma in questi giorni entra nel vivo a Ceriano Laghetto e Saronno con la tappa lombarda delle pre-qualificazioni agli Internazionali BNL d'Italia organizzata dal Club Tennis Ceriano. Sono 120 le ragazze iscritte al tabellone open di singolare e 42 a quello di doppio. Tra le più attese Samira De Stefano (2.2), Valentina Lia (2.2) e Valentina Losciale (2.3). Per il CTC, in campo ci saranno Rachele Elisa Zingale e Maria Aurelia Scotti, entrambe a caccia di un posto in finale che significherebbe poter staccare il pass per il tabellone finale di pre-qualificazione a Roma. "Devo dire che è proprio bello vedere tanta qualità in campo e tanta partecipazione. Siamo molto orgogliosi di poter ospitare questo torneo di pre-qualificazione per gli Internazionali BNL d'Italia. Del resto, il nostro obiettivo è proprio quello di essere sempre più presenti nelle manifestazioni di questo genere" commenta il direttore tecnico del CTC, Silverio Basilico. Un'occasione speciale per presentare anche il restyling della struttura di Ceriano Laghetto che sfoggia un ingresso tutto nuovo per impreziosire ancora di più le manifestazioni che ospita. Nei prossimi giorni sarà annunciato il giorno della finale che sarà programmata tra lunedì 25 e martedì 26 aprile sui campi del Centro Robur di Saronno.