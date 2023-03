Sonno, sport e salute: Synlab Cam Monza organizza un incontro di sensibilizzazione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

In concomitanza con la giornata mondiale del sonno del 17 marzo istituita dalla World Association of Sleep Medicine, mercoledì 15 marzo alle ore 19:30, presso l’Auditorium “Angelo Gironi” del Polidiagnostico SYNLAB CAM di viale Elvezia a Monza, si terrà un incontro gratuito aperto al pubblico incentrato sull’importanza della prevenzione dei disturbi del sonno: ‘Sonno, sport e salute’. All’incontro, patrocinato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Monza e della Brianza (OMCeOMB) e dall’Associazione Italiana Pazienti con Apnee del Sonno (AIPAS), interverranno in veste di relatori Anna Monzani - Specialista in Malattie dell’Apparato Respiratorio, esperta in Medicina del Sonno, responsabile Ambulatorio specialistico dei disturbi respiratori sonno-correlati - Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori Monza, SYNLAB CAM Monza, con una relazione dal titolo ‘Il ruolo del sonno nella salute tra performance sportive e benessere quotidiano’. Giorgio Novelli - Dirigente Medico Universitario presso la Cattedra e U.O. di Chirurgia Maxillo-Facciale Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori Monza - Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università̀ degli Studi Milano Bicocca e Luca Pavesi - Odontoiatra, Clinica Odontoiatrica Monza, SYNLAB CAM Monza, affronteranno il tema ‘Apnee del sonno e bruxismo: tra mito e realtà’. Infine, chiuderà l’incontro Marco Pellizzoni - Fisioterapia SYNLAB CAM Monza, con un intervento dal titolo: ‘Quando il dolore fa perdere il sonno’. In Italia sono circa 12 milioni le persone che soffrono di disturbi del sonno. Numerosi studi scientifici evidenziano come il sonno sia uno tra i fattori che maggiormente condizionano gli aspetti fondamentali della nostra quotidianità come la capacità di concentrazione, l’irritabilità e gli sbalzi di umore, la diminuzione dell’attenzione ed energia. I relatori evidenzieranno come il sonno sia essenziale per una corretta funzione dell’organismo. Permette di riequilibrare la biochimica del corpo, specialmente quella nervosa, che ha il compito di aiutare a rilassare i muscoli e ha importanti funzioni metaboliche e di rigenerazione. Un aspetto importante nella quotidianità di ciascuno e ancor più per chi pratica sport a livello agonistico o amatoriale. Il sonno incide infatti sui risultati, sulla probabilità̀ di incorrere in infortuni, sul metabolismo e, più in generale, sulle performance sportive. Una corretta e quotidiana ‘igiene del sonno’ è pertanto un aspetto fondamentale per garantire buone prestazioni fisiche nella pratica sportiva a tutti i livelli. L’incontro di mercoledì 15 marzo è aperto al pubblico previa iscrizione via email all’indirizzo eventi.monza@synlab.it.